Best 32MP Selfie Camera Phones under 30000 rupees with 8GB RAM 256GB Storage 64MP Camera and 67W Fast charging Speed: Top 5 32MP Selfie Camera Phones under 30,000: आजकल किसी भी स्मार्टफोन को खरीदने से पहले यूजर्स उस फोन के कैमरा सेटअप को चेक करते हैं। अगर यूजर्स युवा वर्ग के हों तो ज्यादातर बढ़िया सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में 30,000 तक के 32MP वाले 5 बेस्ट सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: April 20, 2022 12:58 PM IST