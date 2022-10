Best 40 inch smart tv in india under 20000 includes Blaupunkt Cybersound Acer P Series TCL OnePlus Y1 Mi 4A Horizon Edition here price offers specs: इंडियन मार्केट में किफायती स्मार्ट टीवी की भरमार है। ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन आपका बजट कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस खबर में 40 इंच वाले स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है।

ajay verma



Published on: October 1, 2022 4:44 PM IST