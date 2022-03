Best 5G phone under 15000 with 50MP camera 6GB RAM and 5000mAh battery including Poco M4 Pro 5G Realme 9 Redmi Note 10T Moto G51 Oppo A53s: भारत में 5G कनेक्टिविटी शुरू होने से पहले स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने 5G स्मार्टफोन की अच्छी-खासी रेंज हमारे सामने पेश की हैं। लगातार कंपनियां 5G स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, जो हर बजट में मौजूद हैं। अगर आप कम बजट में फ्यूचर रेडी रहने के लिए 5G स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां दी गई डिटेल देखें।

Manisha



Published on: March 29, 2022 5:11 PM IST