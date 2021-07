Best 5G Phones Under 15000 in 2021: इस साल भारतीय बाजार में कई 5G स्मार्टफोन्स ने दस्तक दी है। Realme से लेकर OnePlus तक, कई लोकप्रिय कंपनियों ने एक से एक अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जिनमें 5G फोन्स भी हैं। धांसू स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ लो बजट 5G स्मार्टफोन्स ने भी भारत में एंट्री ले ली है। अब कम दाम में भी 5G फोन खरीदा जा सकता है। हमने यहां Top 5G Smartphone Under 15000 in 2021 की एक लिस्ट दी है। इसमें Xiaomi, Poco, Oppo और Realme के वे 5G फोन्स शामिल हैं, जिनकी कीमत 15,000 रुपये से कम है। अगर आप भी कम पैसों में अच्छे स्पेसिफिकेशन्स वाला 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो नीचे बताए गए फोन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए, 15000 रुपये से कम वाले अच्छे 5G स्मार्टफोन जानें।

Mona Dixit



Published on: July 27, 2021 2:56 PM IST