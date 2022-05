Best camera phone under 40k with 12GB RAM 5000mah Battery including Oppo Reno 6 5G Samsung Galaxy A53 5G Realme GT Neo 3 OnePlus 9R 5G and Xiaomi 11T Pro 5G: आजकल ज्यादातर लोग स्मार्टफोन खरीदते समय सबसे पहले उसके कैमरे सेटअप पर ध्यान देते हैं। कंपनियां भी एक से एक अच्छे कैमरे वाले स्मार्टफोन ला रही हैं। अगर आप भी बेहतरीन कमैरा सेटअप वाले 40000 रुपये तक के फोन्स खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। हमने यहां ऐसे फोन्स की लिस्ट दी है।

Mona Dixit



Published on: May 30, 2022 2:45 PM IST