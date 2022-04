Best Camera Phones under 15000 with 5000mAh battery 50MP camera: Oppo K10, Redmi Note 11, Realme 9i, Vivo T1 5G, Infinix Note 11s Free Fire Edition: हम यहां पर आपको 15 हजार रुपये के बजट में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं। इन डिवाइस में 50MP मेन कैमरा सेंसर के साथ में 5000mAh बैटरी भी मिलती है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: April 26, 2022 7:50 PM IST