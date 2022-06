Cheapest CNG Cars in India: Maruti Suzuki Alto से लेकर Celerio तक, ये हैं बेहतर माइलेज वाली सस्ती CNG कारें, पेट्रोल की नहीं होगी टेंशन

Best Cheapest CNG Cars in India With High Mileage including Maruti Suzuki Alto S Presso WagonR Celerio and tata tiago iCNG : भारत में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गए हैं। इस वजह से अब लोग CNG की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप भी CNG कार खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां सस्ती CNG कारों के बारे में बताया गया है। आइये, जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: June 25, 2022 12:57 PM IST