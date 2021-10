Best Deal on phones under 15k in Flipkart Big Billion Days Sale Smartphones Featured up to 6GB RAM 128GB Storage and 6000mah battery give huge discount and Exchange Offer: त्यौहार का सीजन शुरू होने वाला है और फेस्टिव सीजन से पहले ही ई-कॉमर्स वेबासइट Flipkart और Amazon पर सेल शुरू हो गई है। Flipkart से अभी कोई भी फोन खरीदने पर लोगों को बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहा है। बजट रेंज फोन को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। Flipkart Big Billion Days Sale में 15 हजार रुपये से कम वाले फोन्स POCO M2 Pro, SAMSUNG Galaxy F22, MOTOROLA G40 Fusion, OPPO A53s 5G और Realme Narzo 30 5G पर शानदार डील ऑफर की जा रही है। इस फोन्स में शानदार कैमरा, सेटअप, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज दिया गया है। हमने यहां इन फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: October 4, 2021 1:17 PM IST