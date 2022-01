Best Deals in Amazon sale on up to 6000mAh Battery Featured Tecno Spark 8 Pro Samsung Galaxy M32 Redmi 10 Prime Redmi Note 10S iQOO Z3 5G Samsung Galaxy M52 5G Xiaomi 11 Lite NE 5G OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G and OnePlus 95G: Amazon पर आज यानी 17 जनवरी से Amazon Great Republic Days 2022 सेल शुरू हो गई है और यह 20 जनवरी तक चलेगी। इसमें Samsung, Xiaomi और iQOO समेत कई कंपनियों के स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। बजट रेंज फोन से लेकर प्रीमियम हैंडसेट तक, कई फोन्स को डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका है। साथ ही स्मार्टफोन पर EMI ऑफर भी है। यहां पर हमने सेल में स्मार्टफोन्स पर मिल रही टॉप डील्स के बारे में बताया गया है।

Mona Dixit



Published on: January 17, 2022 11:20 AM IST