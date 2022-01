5000mAh बैटरी, 64MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Samsung के लेटेस्ट 5G फोन पर धांसू ऑफर, मिलेगा 5 हजार रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट

Best deals of amazon Flipkart on 5000mAh battery 64MP camera 8GB RAM 128GB storage featured samsung galaxy M52 M32 F42 A22 and A52s 5G smartphones: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Flipkart पर इस समय चल रहे सेल में Samsung के पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy M, Galaxy A और Galaxy F सीरीज के 5G स्मार्टफोन पर अच्छी डील मिल रही है। ये स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 64MP तक कैमरे फीचर के साथ आते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 19, 2022 8:29 AM IST