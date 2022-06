Best Deals on Smartphone in Amazon Sale: Redmi से लेकर iPhone तक, सस्ते में खरीदें कई फोन, अमेजन सेल में मिल रहा तगड़ा Discount

Best Deals on Smartphone in Amazon Sale on Redmi Note 11 Pro Plus 5G OnePlus 10R 5G Xiaomi 11T Pro 5G Hyperphone iQOO 9 Pro 5G and Apple iPhone 13 check Discount offer: Amazon पर इस समय Monsoon Carnival Sale चल रही है। यह आज यानी 18 जून से शुरू हो गई है और 22 जून चक चलेगी। इसमें स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है। इस सेल में सस्ते में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यहां हम Amazon Sale में मिल रही टॉप डील्स बताने वाले हैं।

Mona Dixit



Published on: June 18, 2022 4:43 PM IST