Best diwali gift under 5000 rs including Mi Smart Band 5 SAREGAMA Carvaan Mini Amazon Echo Dot 4th gen Realme Smart Watch S and more: इस दिवाली अपने दोस्तों और परिवार वालों को एक ऐसा गिफ्ट दें, जो उनके जरूरत का हो। इस समय बाजार में कई तरह के गैजेट्स आते हैं। आज 5000 रुपये से कम में भी दिवाली गिफ्ट के तौर पर गैजेट दे सकते हैं। यहां ऐसे 5 गिफ्ट बटाए गए हैं।

@monadixt Published on: October 22, 2022 12:42 PM IST