Best Laptops under 30000 Rupees in October 2021: अगर आप इस बार के फेस्टिवल सीजन के दौरान एक सस्ता और अच्छा लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके काफी काम आ सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि 30,000 रुपए तक में सबसे अच्छे बजट लैपटॉप्स कौनसे हैं। स्टूडेंट्स के क्लास करने और किसी भी यूजर्स के लिए डेली टास्क को पूरा करने के लिए ये लैपटॉप्स काफी अच्छे साबित होंगे।

Devesh Jha



@Deveshjha2

@Deveshjha2 Last updated on: October 17, 2021 11:15 PM IST