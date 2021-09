Best Laptops under 40,000 rs in September 2021: लैपटॉप की जरूरत आज कल लगभग हर इंसान को है। घर से काम करने वाले यूजर्स हैं या घर से स्कूल की क्लास करने वाले स्टूडेंट्स हो, हर किसी को एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। कोरोना वारयस और उसकी वजह से हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं और ऑफिस का काम भी घर से हो रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 40,000 रुपए तक का है तो हमारे इस आर्टिकल को पढ़िए। हम आपको इस बजट में आने वाले लेटेस्ट और सबसे अच्छे लैपटॉप के बारे में बताएंगे।

Devesh Jha



@Deveshjha2

@Deveshjha2 Published on: September 16, 2021 5:08 PM IST