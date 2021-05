Best phone under 20000: 108MP तक कैमरा, 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन, 20 हजार से कम है दाम

Best phone under 20000 with up to 108MP camera 8GB RAM and 128GB storage including Moto G60 xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Samsung Galaxy A32 Realme 8 Pro Oppo F19: अब कम दाम में भी अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन आने लगे हैं। अगर आप 20 हजार रुपये तक में दमदार प्रोसेसर के साथ बेहतरीन कैमरा और अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं, तो यहां दी गई डिटेल देखें। यहां हम आपको 20 हजार रुपये से कम दाम में आने वाले 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: May 18, 2021 6:55 PM IST