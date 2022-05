Best phones under 10000 featured 5000mAh battery 4GB RAM triple rear camera setup including Vivo Y01 Infinix Smart 6 Micromax In 2c Redmi 10A Realme C31: अगर आप एक सस्ता स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 10 हजार रुपये से कम के स्मार्टफोन परफेक्ट साबित होते हैं। इन स्मार्टफोन्स में आपको अच्छा डिस्प्ले, दमदार बैटरी और अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाता है। इस फोटो गैलेरी में हम आपको 10 हजार रुपये से कम की कीमत में आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की जानकारी देने जा रहे हैं।

Manisha



Published on: May 20, 2022 6:13 PM IST