Best Redmi smartphones under 20000 with upto 108MP camera upto 67W fast charging upto 120Hz Super AMOLED screen include Redmi Note 11, Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro Max: हम यहां पर आपको रेडमी के उन बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप 20 हजार रुपये में खरीद सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: June 4, 2022 4:31 PM IST