Best Smartphone under 50000: 150W फास्ट चार्जिंग, 4800mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB RAM के साथ आते हैं ये फोन, कीमत 50 हजार से है कम

Best Smartphone under 50000 featured with 150W Fast charging 4800mAh battery 50MP camera 12GB RAM including OnePlus 10T iQOO 9T Samsung Galaxy S21 FE Oppo Reno 8 Pro Google Pixel 6a: अगर आप बजट और प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट के बीच में एक अच्छे फीचर्स से लैस स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप यह गैलेरी आपके काम आएगी। आज हम आपको 50,000 रुपये से कम के बजट में आने वाले तगड़े फीचर्स से लैस स्मार्टफोन की जानकारी यहां देने जा रहे हैं।

Manisha



Published on: August 21, 2022 11:28 AM IST