BGauss D15 electric scooter launched with great features and powerful battery pack will offer 115 km range on full charge: BGauss D15 इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल में भारत में लॉन्च किया गया है। यह कंपनी का तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च है। BGauss D15 ई-स्कूटर एक मजबूत बॉडी के साथ कई स्मार्ट फीचर्स से लैस है। यहां हम इस जबरदस्त स्कूटर के फीचर्स, बैटरी पैक, बुकिंग और कीमत से जुड़ी डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 17, 2022 11:30 AM IST