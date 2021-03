Bill Gates Reveals Which smartphone he use Android iPhone Microsoft Phone: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर Bill Gates कौन-सा फोन इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? इसकी जानकारी खुद Bill Gates ने दी है। उन्होंने बताया कि वह एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। गेट्स ने कहा कि वह कई सालों से एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई मौकों पर वह एप्पल के डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: March 5, 2021 2:59 PM IST