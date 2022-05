BMW i4 launched in india BMW highest range electric car will offer 590 km range on single charge: BMW i4 इलेक्ट्रिक सिडैन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह बीएमडब्लू ग्रुप इंडिया का तीसरा इलेक्ट्रिक वाहन है। BMW i4 भारत की सबसे लंबी रेंज देने वाली की इलेक्ट्रिक कार होगी, इसे एक बार चार्ज करने पर 590 किमी तक की ड्राइविंग रेंज का दावा किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं इस कार के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: May 26, 2022 1:53 PM IST