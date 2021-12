BMW iX Price Rs 1.16 Crore In India Electric SUV Launch With 200Kmph top Speed and 425Km Range: BMW ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी BMW iX को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस 1.16 करोड़ रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। यह कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो CBU रूट के तहत उपलब्ध होगी। इस कार को कंपनी की फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: December 13, 2021 4:44 PM IST