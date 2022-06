Budget Electric Scooter Fucare HU3 Pro launched at very with 32 kmph top speed 64kmph range check price: इलेक्ट्रिक वीइकल बनाने वाली कंपनी Fucare ने शानदार टॉप स्पीड देने वाला मिड-रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे Fucare HU3 Pro नाम दिया है। आइए जानते हैं इस ई-स्कूटर की खूबियों और कीमत के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 3, 2022 11:07 AM IST