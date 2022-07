Bugatti 9.0 kick electric scooter launched come with 30kmph top speed and 35km range check price and all specification: लग्जरी ऑटोमेकर Bugatti ने Bytech के साथ के मिलकर अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर Bugatti 9.0 लॉन्च किया है। यह एक किक स्कूटर है। शानदार लुक के साथ इसमें कई बेहतरीन फीचर्स मिल रहे हैं। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: July 2, 2022 1:57 PM IST