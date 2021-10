Buy upto 6GB RAM 6000mAh Battery featured Best phones under 15k For Diwali Gifts on Flipkart in Discount in Diwali Sale: अगर आप इस दिवाली अपने किसी दोस्त या घर वालों को अच्छा और कम दाम में स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो अभी खरीद लें। इस समय ई-कॉमर्स Flipkart पर सेल चल रही है, जिसमें कई फोन्स पर छूट मिल रही है। यहां पर 15000 रुपये से कम वाले ऐसे फोन्स बताए गए हैं, जिनमें 6000mAH तक बैटरी और 6GB तक RAM दी गई है। इनमें POCO M2 Pro, Realme 8i, REDMI Note 10 lite, OPPO A53s 5G और MOTOROLA G40 Fusion शामिल है। इनके सभी स्पेसिफिकेशन और कीमत जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Published on: October 29, 2021 5:08 PM IST