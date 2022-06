Carl Pei Nothing Phone (1) First look ahead on 12 July 2022 launch check expected price features and specifications: नथिंग के पहले स्मार्टफोन की लॉन्च डेट पिछले सप्ताह रिवील की गई थी। इसे 12 जुलाई को ग्लोबली पेश किया जाएगा। लॉन्च डेट आने के बाद कंपनी ने फोन को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीज करना शुरू किया है। इन तस्वीरों में देखते हैं इस फोन के First Look को..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: June 16, 2022 11:23 AM IST