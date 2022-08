Corrit Hover 2.0 and Hover 2.0 Plus electric bikes launched in India check price battery range details: Corrit Electric ने भारतीय बाजार में अपनी दो लो-स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक्स Hover 2.0 और Hover 2.0+ लॉन्च की हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक चार कलर ऑप्शन रेड, ब्लैक, वाईट और यलो में खरीदी जा सकती हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: August 23, 2022 7:38 PM IST