Crypto Market 31 May: Global Cryptocurrency Market Cap today jumped to reach Rs 100T with Waves, Axie Infinity, Cardano registering big gains: 31 मई को क्रिप्टो मार्केट ने फिर से उछाल मारी है। आज WAVES, AXS और ADA कॉइन में दिखी बड़ी बढ़त। आइए जानते हैं मार्केट का हाल। (नोट: यह आर्टिकल क्रिप्टो मार्केट में निवेश करने का सुझाव नहीं है)

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: May 31, 2022 7:50 PM IST