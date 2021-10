8GB तक RAM, 256GB तक स्टोरेज और 4820mAh तक बैटरी वाले Mi के इन फोन्स को अभी खरीदकर बचाएं पैसे, जानें Flipkart Sale में मिल रहा कितना Discount

Discount in Flipkart and Amazon Sale on up to 8GB RAM 128GB Storage 5000mah battery Featured Mi Phone Mi A3, Mi 11 Lite, Mi 10i, Mi 11X and Mi 11X Pro 5G: Flipkart और Amazon पर फेस्टिव सीजन से पहले ही सेल शुरू हो गई है। Flipkart पर इन दिनों Big Billion Days Sale चल रही है। वहीं, Amazon पर Great Indian Festival Sale चल रही है। इसमें कई सारे स्मार्टफोन पर छूट मिल रही है। Sasmung, iPhone, Oppo, Vivo और Xiaomi समेत कई कंपनियों के फोन को सस्ते में घर ला सकते हैं। अगर आप Mi का नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमने यहां Amazon और Flipkart Sale में Mi के फोन्स पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताया है।

Mona Dixit



Published on: October 6, 2021 3:25 PM IST