discount on xiaomi Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Redmi 9 Prime Redmi 9i Redmi Note 9 Pro Max, discount on xiaomi phones Ahead of Redmi Note 10 series: Xiaomi का स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय सही मौका है। कंपनी ने भारत में Redmi Note 10 series की लॉन्च से पहले Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi 9i और Redmi 9 Prime जैसे स्मार्टफोन्स के दाम घटा दिए हैं। इन फोन्स की कीमत में 2 हजार रुपये तक की कटौती हुई है। रिपोर्ट्स की मानें, तो यह लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट है। आइए आपको शाओमी के इन स्मार्टफोन्स की नई कीमत के बारे में बताते हैं।

Avanish Upadhyay



Published on: March 3, 2021 10:59 AM IST