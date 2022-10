Diwali 2022 Gift best smartphones under 10000 to your loved ones includes Infinix HOT 12 Play Realme C30s Moto E22s SAMSUNG Galaxy F13 Vivo Y16: Diwali का त्यौहार नजदीक है। ऐसे में अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को दिवाली गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए चुनिंदा स्मार्टफोन लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 10,000 से कम है। इन हैंडसेट्स में 6000mAh की बैटरी, पावरफुल प्रोसेसर से लेकर Hd डिस्प्ले और दमदार कैमरा तक मिलता है।

ajay verma



Published on: October 21, 2022 4:23 PM IST