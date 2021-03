Driving License and Vehicle Registration and other 18 services now online do not need to go RTO know how to use mparivahan aadhar linked service: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन (RC) के लिए RTO का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि RTO की ओर से दी जाने वाली कई जरूरी सेवाएं डिजिटल कर दी गईं हैं। मंत्रालय ने कुल 18 सेवाएं ऑनलाइन की हैं, जिनके लिए आपको RTO दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे आधार कार्ड के जरिए इन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 6, 2021 1:30 PM IST