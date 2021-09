डुअल सेल्फी कैमरा और 12GB तक RAM वाले Oppo, Vivo और Realme के इन फोन्स को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहे कई Offer

4500mah Battery up to 12GB RAM 256GB Storage Featured Dual selfie camera phones under 30000 including RealmeX3 SuperZoom Vivo 20 Pro Vivo 19 Oppo Reno3 Pro on emi and exchange offer on flipkart: स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग उसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन पर जरूर ध्यान देते हैं। प्रोसेसर से लेकर बैटरी तक, ग्राहक फोन के सभी फीचर्स को देखते हैं। आज के समय में लोग फोटोग्राफी के लिए भी फोन का यूज करते हैं। इस कारण वे उसके कैमरा सेटअप पर ध्यान देते हैं। इन दिनों बाजार में एक से एक अच्छे कैमरे वाले फोन्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। कई फोन्स में डुअल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। 30000 रुपये से कम में भी डुअल सेल्फी कैमरा वाले फोन आते हैं। इस लिस्ट में OPPO Reno3 Pro, realme X3 SuperZoom, Vivo V20 Pro और Vivo V19 शामिल है। अभी इन्हें सस्ते में खरीदा जा सकता है। हमने इस आर्टिकल में इन सभी फोन्स की कीमत, स्पेसिफिकेशन और उन पर मिल रहे ऑफर्स बताए हैं।

Mona Dixit



Published on: September 30, 2021 3:58 PM IST