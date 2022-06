Ducati Scrambler 800 Urban Motard launched in India check price power and features Ducati new bike: Ducati India ने अपनी नई मोटरसाइकल Ducati Scrambler Urban Motard को लॉन्च कर दी है। यह बाइक 800cc स्क्रैम्बलर रेंज का लेटेस्ट मॉडल है। इस सेगमेंट में पहले से आइकन, आइकन डार्क, नाइटशिफ्ट और डेजर्ट स्लेज जैसे कई मॉडल शामिल हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इस बाइक की खूबियों के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 28, 2022 4:09 PM IST