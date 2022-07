Ducati Streetfighter V4 SP Premium Bike Launched in India check price features and other details: Ducati India ने भारत में अपनी नई बाइक Ducati Streetfighter V4 SP लॉन्च कर दी है। इस बाइक का वजन 196.5 किलोग्राम है। हल्के वजन के लिए इसमें कार्बन-फाइबर हील गार्ड और एनोडाइज्ड एल्युमीनियम फुट पेग्स का इस्तेमाल हुआ है। आइए डिटेल में जानते हैं इसकी खूबियों और कीमत के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 5, 2022 10:17 AM IST