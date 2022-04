Earbuds under 2000 rupees comes with upto 28 hour battery 10mm Dynamic Drivers Active Noise Cancellation features incluing OPPO Enco Buds boAt Airdopes 381 Realme Buds Q2 REDMI Earbuds S DIZO by realme TechLife Buds Z: स्मार्टफोन के साथ एक अच्छे ईयरफोन की जरूरत हमेशा से थी। पहले स्मार्टफोन कंपनियां फोन के साथ इसे बॉक्स के साथ प्रोवाइड करा करती थीं। हालांकि, अब कंपनियों ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। अब आपको खुद से ही ईयरफोन व ईयरबड्स खरीदने पड़ते हैं। अगर आप भी शानदार म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा ईयरबड्स लेने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको 2000 रुपये से कम की कीमत में आने वाले 5 बेस्ट ईयरबड्स की जानकारी देने जा रहे हैं। इन बड्स में आपको स्टाइलिश डिजाइन के साथ शानदार फीचर्स भी मिलेंगे।

Manisha



Published on: April 14, 2022 7:37 PM IST