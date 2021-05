Eid ul fitr whatsapp stickers 2021 check how to send eid mubarak stickers via whatsapp know step by step process for android: पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से Eid-Ul-Fitr को लोग घरों में बंद रहकर ही मनाएंगे। महामारी की वजह से घरों से बाहर निकलना और लोगों को ईद की मुबारक देना किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के इस दौर में आप अपने चाहने वालों को फोन और MMS के माध्यम से बधाईयां दे सकते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 13, 2021 9:18 PM IST