Eleksa CityBug Electric Vehicle with 100km range 60kmph top speed and more check price and all specification: Eleksa CityBug इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एक बेहतरीन डिजाइन और दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी Eleksa ने अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन CityBug को दमदार रेंज और शानदार टॉप स्पीड के साथ उतारा है। इसका लुक भी काफी अलग है। आइये, इसके स्पेसिफिकेशन और कीमत जानते हैं।

Mona Dixit



Published on: January 17, 2022 1:41 PM IST