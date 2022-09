EVTRIC Ride HS EVTRIC Mighty Pro Made In India Electric Scooters launched in India check price and features: Made In India इलेक्ट्रिक वीइकल EVTRIC Motors ने EV India Expo 2022 में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। इनमें Ride HS और Mighty Pro स्कूटर शामिल हैं। आइए जानते हैं इन दोनों स्कूटर्स की रेंज, खूबियों और कीमत के बारे में...

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: September 8, 2022 1:22 PM IST