FAUG Launch With Three Game Play Mode Know Download Details: FAUG गेम लॉन्च हो चुका है। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक देसी एक्शन गेम है, जो सिंगल प्लेयर मोड के साथ आता है। FAUG को nCore Games ने डेवलप किया है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में गेम को 26 जनवरी को लॉन्च करने की घोषणा की थी। फिलहाल यह गेम सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, लेकिन इस साल के अंत तक इसका iOS वर्जन भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस गेम के बारे में खास बातें..

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Last updated on: January 26, 2021 11:58 AM IST