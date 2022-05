First Look: Huawei Mate Xs 2 foldable smartphone with 120Hz screen, Falcon Wing design, Snapdragon 888 processor, 66W fast charging launched globally: Huawei ने पिछले महीने चीन में Mate Xs 2 फोल्डेबल स्मार्टफोन पेश किया था और अब यह डिवाइस ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आइए इस नए डिवाइस की खूबियों समेत इसकी डिजाइन पर नजर डालते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: May 18, 2022 8:50 PM IST