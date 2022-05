First Look: Oppo Pad Air with 10.36-inch screen, Qualcomm Snapdragon 680 processor, 6GB RAM, 8MP back camera, 5MP selfie camera launched: ओप्पो ने सोमवार को नई रेनो 8 सीरीज के साथ नए ईयरबड्स (Enco R) और एक नया टैबलेट -- Oppo Pad Air -- लॉन्च किए। इस टैबलेट में 10.36 इंच की स्क्रीन है और यह Snapdragon 680 चिपसेट से लैस है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: May 24, 2022 1:09 PM IST