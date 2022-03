First Look Redmi Note 11S 5G launched globally with 50MP camera 5000mAh battery 33W fast charging 90Hz screen, Check Price Features Pictures and More: शाओमी ने ग्लोबल मार्केट में आज, 29 मार्च 2022 को तीन Redmi Note 11 Pro+ 5G और Redmi 10 5G के साथ Redmi Note 11S 5G लॉन्च कर दिया। भारत में इस फोन का सिर्फ 4G वेरिएंट ही मौजूद है। आइए इस नए 5G डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: March 29, 2022 7:56 PM IST