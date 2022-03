First Look: Samsung Galaxy A23 launched with 5000mAh battery 50MP camera 90Hz screen: सैमसंग ने भारत में Galaxy A23 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह डिवाइस 5000mAh बैटरी, 50MP का बैक कैमरा और 8MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। आइए इन दोनों फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और पिक्चर्स देख लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: March 25, 2022 2:43 PM IST