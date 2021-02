Flipkart Apple Days Sale Discount Offer On iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone SE iPhone XR up to Rs 9000 on HDFC Card: यदि आप एक नया iPhone लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Flipkart पर मौका मिल रहा है। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर Apple Days Sale चल रही है, जिसमें ब्रांड के नए और पुराने स्मार्टफोन्स पर आकर्षक Discount के साथ-साथ EMI और Bank Offer मिल रहे हैं। इस Sale में iPhone 12 सीरीज के अतिरिक्त, iPhone 11 और iPhone XR के साथ iPad, Mac पर डिस्काउंट मिल रहा है। यह सेल 11 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 11, 2021 9:49 AM IST