Vivo X70 Pro with 50MP quad rear camera setup, 32MP front camera, MediaTek Dimensity 1200 processor, 44W fast charging available at discount in Flipkart Sale: आज, 9 जनवरी 2022 को Flipkart Big Bachat Sale का आखिरी दिन है। इस दौरान Vivo X70 Pro पर बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको किसी खास बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं है। आइए ऑफर डिटेल और फोन के स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: January 9, 2022 1:10 PM IST