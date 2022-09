Flipkart Big Billion Days 2022 Best Smartphones under 10000 comes with 6000mAh battery 50MP camera including Redmi 10 Samsung Galaxy F13 Infinix Hot 12 Play Realme C35 Poco C31: इन दिनों फ्लिपकार्ट सेल में जारी है। अगर आप 10,000 से कम के बजट में एक नया तगड़े फीचर्स से लैस स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो यहां हम आपको फ्लिपकार्ट सेल में मिल रही शानदार डील्स की जानकारी दे रहे हैं।

Manisha



Published on: September 25, 2022 11:29 AM IST