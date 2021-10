Flipkart Big Billion Days Sale 2021 goes live for plus users 12MP 12MP camera A14 bionic chop featured Apple iPhone 12 5G on biggest offer check details: Amazon prime की तरह ही Flipkart Plus यूजर्स के लिए Big Billion Days Sale Live हो गई है। इस सेल में iPhone 12 को 21,500 रुपये तक सस्ते में खरीद सकेंगे। यह iPhone 12 का अब तक का सबसे कम कीमत है। आइए, जानते हैं फोन पर मिलने वाले ऑफर के बारे में।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: October 2, 2021 12:33 AM IST