Flipkart Big Billion Days Sale 2022 Start from today for plus members buy realme 9 Moto G62 5G Oppo F19s and many phones with massive discount offer under 15000rs: Flipkart Big Billion Days Sale प्लस मेंबर्स के लिए आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इसमें कई अच्छे स्मार्टफोन्स पर धमाल डिस्काउंट मिलेगा। हम इस आर्टिकल ऐसे फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें बेस्ट डील के साथ 15000 रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा। आइये, जानते हैं।

@monadixt

@monadixt Published on: September 21, 2022 3:46 PM IST