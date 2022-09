Flipkart Big Billion Days Sale Live top 5 best deals and discount offer on Samsung Galaxy S21 FE Xiaomi 11i Hypercharge Realme GT 2 Oppo reno 8 and poco f4 5g: फ्लिपकार्ट पर Big Billion Days Sale 2022 Live हो गई है। हालांकि, यह सेल फिलहाल Flipkart Plus यूजर्स के लिए लाइव हुई है। इस सेल में Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo और Poco के इन 5 फोन पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: September 22, 2022 5:09 AM IST